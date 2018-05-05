منظمة حقوقية تطالب بوقف القتال في سبها

أعربت المنظمة العربية لحقوق الإنسان فرع ليبيا، عن قلقها الشديد تجاه الأحداث المتسارعة والتصعيد المستمر في العمليات القتالية والنزاع المسلح بمدينة سبها وضواحيها بين قبيلة أولاد سليمان و قبيلة التبو -مدعوم كل طرف منهما بمرتزقة من خارج حدود البلاد- الأمر الذي أدى إلى نزوح أعداد كبيرة من المدنيين خارج مناطقهم جراء القصف المتبادل بمختلف أنواع الأسلحة مما أدى إلى إصابة المنازل والمؤسسات الخدمية العامة والخاصة وانقطاع الخدمات الضرورية للمواطنين.

وأكدت المنظمة في بيان أصدرته اليوم السبت -وتحصلت بوابة أفريقيا الإخبارية على نسخة منه- على أن هذه الهجمات عملاً يمكن إدراجه تحت جرائم الحرب، التي يجب التحقيق فيها لأنها تخالف صراحة اتفاقية جنيف الرابعة التي تقضي بضرورة تجنيب المدنيين مخاطر الاقتتال في حال النزاع داخل حدود الدولة الواحدة، وتنص المادة الثالثة على حظر الاعتداء على الحياة و السلامة البدنية والقتل بجميع أشكاله، مشددة على أن استعمال الأسلحة داخل المدن سواء لغرض تدمير مواقع معادية أم لخلق حالة من الرعب بين السكان المدنيين لأغراض عسكرية أو سياسية، يعتبر مسوغاً لإدراج فاعليه ضمن مجرمي الحروب, ويمكن المطالبة بمحاكمتهم على المستوى الدولي.

كما دعت المنظمة، كافة الأطراف المتنازعة إلي تغليب لغة الحوار واللا عنف بدلاً من لغة السلاح والعنف، مناشدة كافة الأطراف المعنية بتسوية النزاعات المسلحة سرعة التدخل ووقف الاقتتال بين القبيلتين، داعية في الوقت ذاته المؤسسة العسكرية الليبية سرعة التدخل وتأمين الحدود والمناطق الجنوبية التي أصبحت مرتعاً للجماعات الإرهابية المتطرفة.

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