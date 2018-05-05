أدوية مجانية ستوزع قريباً في تساوة

استلمت فرقعة العالمية التابعة لصيدلية الهلال الأحمر في بلدية تساوة الدفعة الثانية من الأدوية المجانية، الخاصة بمصابي الأمراض المزمنة.

وتضمنت الشحنة جميع أنواع المسكنات، بالإضافة إلى أدوية خاصة بمرضى السكري، وعلاج ضغط الدم والربو.

ومن المنتظر أن تشرف فرقة العالمية بالتعاون مع المركز الصحي تساوة على توزيع شحنة الأدوية المجانية على سكان المنطقة الذين يعانون من أمراض مزمنة كلٌ حسب حاجته.

ومن جانبه، أكد منسق فرقة العالمية، أحمد المهدي لـ218 أن توزيع مخصصات شحنة الأدوية على المرضى سيتم بعد استشارة الأطباء المختصين والحصول على موافقتهم على النوع والكمية التي يتم صرفها.

وستخفف هذه الشحنة من آلام المرضى في ظل النقص الحاد في كميات الأدوية الذي تشهده المنطقة، بالإضافة إلى ارتفاع الأسعار شح السيولة المالية.

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