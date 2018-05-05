الخدمات الصحية جالو تعلن افتتاح الوحدة الصحية المشيطي

أعلنت إدارة الخدمات الصحية جالو، اليوم السبت، افتتاح الوحدة الصحية المشيطي.

وأوضح مكتب الإعلام بإدارة الخدمات الصحية جالو، أن مدير إدارة الخدمات مفتاح موسى سالم، قام بجولة داخل الوحدة للإطلاع على أقسام الوحدة والتجهيزات الموجودة بها وهي ( الأسنان والباطنة و الجراحة والتطعيم والنساء والصيدليه والاستقبال والإيواء المؤقت والإدارة)، حيث تم إلقاء كلمة شكر من الحضور لإدارة الخدمات الصحية جالو على هذا الانجاز في إتمام هذا المشروع في هذا الوقت العصيب من الأزمات التي تمر بها ليبيا من نقص أو شبه انعدام في الميزانيات والموارد المالية وغلاء المعيشة.

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