مطار سبها يدفع ثمن الاشتباكات

منذ اندلاع الاشتبكات في مدينة سبها منذ التاسع من يناير الماضي ،بمحيط الللواء السادس ومقر القلعة التي تطل على مطار سبها .. توقف العمل تمام في تسيير الرحلات من وإلى سبها بأخر رحلة كانت مساء الخميس متجهة الى مطار معبتيقة الدولي ، فقد تعرض المطار إلى العبث وسرقة المعدات واجهزة الملاحة وحتى بعض المركبات الخاصة بنقل الموظفين ومركبات الدفاع المدني واجهزة الكمبيوتر واثات المكاتب واجهزة التكييف ولم تسلم منهم حتى معدات المقاهي وتعرض المكان للاهمال والتسيب

وانتهت حديقة المطار بذبول اشجارها وتحول المطار الى مكان موحش ووكر للعصابات التابعة للقوت التشادية التي استغلته مقر ا لها وتم استغلالهم لحراسته ومنع اي طيران عسكري يسيطر عليه وذلك من قبل السياسيين المتنازعين على السلطة في الدولة

واستغلت قوت المعارضة وجودها في المطار للاستفادة من اللاعبين السياسيين وكافة الاطراف المتناحرة لجمع الاموال مقابل حراسته وعدم تفعيله لكلا الاطراف السياسية المتجادبة وتم اغلاقه الى يومنا هذا

وفي عام 2016 حاولت وزارة المواصلات بالتعاون مع مصلحة الطيران وبالاتفاق مع اعيان سبها على إعادة تفعيل المطار والبدء في تسيير الرحلات وتمت صيانته وتجهيزه من جديد بكافة المعدت والاجهزة الضرورية وبعد ان فشلت كل المحاولات من افتتاحه بسبب عدم توافق من يقوم بحراسته وتأمينه واختلفت الاراء واهمل من جديد وتم العبث به من جديد وهاهو الان يتعرض للتدمير بكافة مرافقه وتحول الى ساحة معركة نتيجة القصف المستمر عليه باعتباره مقرا للعصابات التشادية .

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