النعاس: الدستور يقول لا للنهب المال العام.. لا للفساد

أكد عضو الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور، عمر النعاس، أن نهب المال العام، وتفشّي الفساد في البلاد، من الآفات الخطيرة التي أكلت الأخضر واليابس، والتي صرّح بها الليبي والأجنبي على السواء.

وقال النعاس – في تعميم صحفي خص بوابة أفريقيا الإخبارية بنسخة منه- إن المواطن الليبي العادي النزيه يتوق إلى قيام دولة القانون والمؤسسات والتداول السلمي على السلطة وضمان الحقوق والحريات وتحقيق العدالة والمساواة، ويطمح للعيش في بلاده الحبيبة ناعماً فيها بالحرية والسعادة والأمن والكرامة والطمأنينة والاستقرار والمحبة، مشيرا إلى أن جميع هذه جميعها أسس ومبادئ وحقائق يضمنها مشروع الدستور الذي أقرّته الهيئة التأسيسية يوم 29/ 7/ 2017م بأغلبية دستورية صحيحة، والذي أصبح ملكاً خالصاً للشعب الليبي ليقول كلمته فيه إما بالقبول أو الرفض من خلال الاستفتاء.

وأضاف النعاس، أنه وبالمقابل، هناك من يرفض الدستور ويحاربه، موضحا أن السبب وراء ذلك هو لأنه متورّط في جرائم فساد مالي وإداري ونهب المال العام وسرقة رزق الشعب، فهو لن يقبل بدستور يجرّم أفعاله ويجبره على المثول أمام القضاء لمحاسبته ومعاقبته أو تبرئة ساحته، ولن تسقط جرائمه بالتقادم، لافتا إلى أن نهب المال العام، وتفشّي الفساد في البلاد، من الآفات الخطيرة التي أكلت الأخضر واليابس، والتي صرّح بها الليبي والأجنبي على السواء، وأن مشروع الدستور تصدى لهذه الآفات التي حصدت خيرات الشعب الليبي، من خلال نصوص دستورية جريئة وصريحة وواضحة وحاكمة، تؤكد على حفظ المال العام وتجريم الفساد وكشف الحقيقة وفحص المؤسسات.

كما سلط النعاس الضوء على عدد من المواد التي تؤكد ذلك والتي جاءت كالتالي:

•الدستور يضمن الحفاظ على المال العام: (المادة 20 – المال العام):

” المال العام مصون. وعلى الدولة حمايته وتنميته وصيانته، ويحظر الاعتداء عليه أو التصرف فيه بما يخالف أحكام الدستور والقانون، وتضمن الدولة استرداده، واقتضاء التعويض عن إتلافه أو الإضرار به. ولا تسقط الجرائم المتعلقة به بالتقادم ولا يجوز العفو عنها”.

•الدستور يكافح الفساد: ( المادة 23 – مكافحة الفساد)

” تتخذ الدولة التدابير اللازمة لمكافحة الفساد الإداري والمالي، وكشف حالاته ومعالجة آثاره، ويحظر على من يحكم عليه في جنحة أو جناية فساد تولّي الوظائف في الحالات التي يحددها القانون”.

•الدستور يحقّق العدالة الانتقالية: ( المادة 181 – العدالة الانتقالية)

” 1/ تلتزم الدولة تطبيق تدابير العدالة الانتقالية، ويصدر قانون ينظّم كشف الحقيقة، وتعويض الأضرار، والمساءلة، والمحاسبة، وفحص المؤسسات… “.

واختتم النعاس تصريحه قائلا “لهذه الأسباب، هناك من يعمل على إفشال مشروع الدستور بكل الوسائل، للحفاظ على ما نهبه من رزق الشعب، ولكن الحق ينتصر بإذن الله، وإرادة الشعب هي الأقوى”.

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