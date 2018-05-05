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طبي سبها يناشد لحمايته من القذائف

تم النشر منذُ 21 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

جدد مركز سبها الطبي مناشدته لأهالي المنطقة والجهات المسؤولة بضرورة وقف الاشتباكات المسلحة التي لم أدت إلى أسفرت عن سقوط 18 قتيلاً وتسببت أيضاً في تضرر مبنى المركز الطبي.

وطالب المركز أطراف القتال الدائرة بتجنيب موقع هذا المرفق الصحي للاشتباكات التي تشهدها المدينة.

واستقبل مركز سبها الطبي 86 جريحاً إثر اندلاع القتال المسلح داخل المدينة في الفترة مابين 4 فبراير و 4 مايو الجاري.

وحمّل المركز مسؤولية أي حادث يتعرض له المرضى داخل مبنى المركز إلى الجهات الأمنية التي من المفترض أن تشرف على تأمينه وحماية النزلاء داخله.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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