الكاتب البريطاني «ديفيد هيريست»: مخططات بن زايد في ليبيا ليست أفضل حالاً من اليمن

عين ليبيا

كتب رئيس تحرير موقع «ميدل ايست اي» البريطاني «ديفيد هيريست» مقالاً أشار فيه إلى الأيام العصيبة الذي يمر بها محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي بسبب «خيبته بمغامرته» في كل من ليبيا واليمن والصومال.

وأضاف «هيرست» أن مخططات بن زايد في ليبيا ليست أفضل حالاً من اليمن، فـ خليفة حفتر الذي «نصب نفسه بنفسه مشيراً» حسب قوله، قد عاد يعرج بعد غياب فترة طويله قضاها في أحد مستشفيات باريس، وتابع قائلاً: «إن حفتر الذي عاد إلى بلاده يمشي بصعوبة، يعاني من سرطان في الرئة ما لبث أن انتشر حتى وصل إلى الدماغ».

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