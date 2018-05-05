اخبار ليبيا الان

طائرات سلاح الجو تستهدف مواقع الإرهابيين في درنة

تم النشر منذُ 4 دقائق
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

استهدفت يوم أمس طائرات سلاح الجو مواقع للجماعات الإرهابية في مدينة درنة.

وقال آمر غرفة عمليات سلاح الجو اللواء محمد المنفور، إن الضربات التي نفذتها طائرات حربية واستهدفت تجمعات للإرهابيين في مناطق مختلفة من درنة، كانت دقيقة جدا وموفقة حسب وصفه.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا

عن مصدر الخبر

قناة ليبيا

قناة ليبيا

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك