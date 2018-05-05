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التجمع الوطني بفزان يستعرض أنشطة 2017 وخطة عمله للعامين المقبلين

تم النشر منذُ 3 دقائق
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

العنوان خاص-سبها

نظم اليوم السبت التجمع الوطني بفزان جلسة حوارية عرض من خلالها الأنشطة التي قام بها في سنة 2017 والخطة السنوية لعامي 2018 و 2019 بقاعة التدريب بمقره بمحلة القرضة .

وقال عضو التجمع الوطني بفزان وأحد مسيري الجلسة ابوبكر الغصني  للعنوان : قدمنا في هذه الجلسة عدة عروض منها ، أهم النشاطات التي قدمها التجمع في العام الماضي وكذالك منحنا فرصة للحضور للإدلاء بأراءهم وملاحظاتهم وتقييمهم لأنشطة التجمع التي عرضت .

واردف الغصني قائلا :وفي القسم الثاني من الجلسة عرضنا الأنشطة التي سنقوم بها في عامي 2018 و2019 وكيفية مشاركة مؤسسات المجتمع المدني التي كانت حاضرة معنا في هذه الانشطة .

وأشار الغصني إلى أن التجمع استفاد من ملاحظات الحضور ، وأنهم من خلال هذه الخطوة يؤكدون على أهمية التعاون في نجاح المشاريع والأنشطة التي تقوم بها مؤسسات المجتمع المدني .

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عن مصدر الخبر

صحيفة العنوان الليبية

صحيفة العنوان الليبية

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