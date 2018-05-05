أطباء بلا حدود: قلقون من احتجاز 800 مهاجر في ليبيا

أبدت منظمة “أطباء بلا حدود” قلقها من مصير نحو 800 مهاجر غير قانوني محتجزين في أحد مراكز الإيواء بمدينة زوارة، في ظل ظروف معيشية صعبة.

وقالت المنظمة، وفق ما نشرته على موقعها الرسمي، الجمعة، إن أولئك المهاجرين محتجزون في ظروف غير إنسانية منذ أكثر من خمسة أشهر دون طعام أو ماء يلبي احتياجاتهم المعيشية، موضحة أن من بينهم نساء وأطفالا، حسب المنظمة.

ودعت المنظمة إلى وضع حد للاحتجاز التعسفي للاجئين وطالبي اللجوء من المهاجرين في ليبيا، بحسب قولها.

وكانت وكالة الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نقلت، الثلاثاء، 88 مهاجرا، جوًّا، من مدينة زوارة إلى مركز احتجاز في طرابلس.

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