المتوسط:

جدد مركز سبها الطبي مناشدته لأهالي المنطقة والجهات المسؤولة بضرورة وقف الاشتباكات المسلحة التي لم أدت إلى أسفرت عن سقوط 18 قتيلاً وتسببت أيضاً في تضرر مبنى المركز الطبي.

وطالب المركز أطراف القتال الدائرة بتجنيب موقع هذا المرفق الصحي للاشتباكات التي تشهدها المدينة.

وكان مركز سبها الطبي 86 جريحاً إثر اندلاع القتال المسلح داخل المدينة في الفترة ما بين 4 فبراير و4 مايو الجاري.

وحمّل المركز مسؤولية أي حادث يتعرض له المرضى داخل مبنى المركز إلى الجهات الأمنية التي من المفترض أن تشرف على تأمينه وحماية النزلاء داخله.

The post «سبها الطبي»: نحمل الجهات الأمنية مسؤولية حماية المركز appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية