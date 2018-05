المتوسط:

نعى المفتي الشرعي لدى «مجلس شورى مجاهدي درنة» عمر رفاعي سرور جمعه المصري الجنسية، القيادي الإرهابي بـ«مجلس شورى ثوار بنغازي» وسام فرج بن حميد، الذي تمت تصفيته خلال مواجهات مسلحة بين قوات الجيش مع العناصر الإرهابية بمنطقة بوصنيب غربي مدينة بنغازي.

ووصف مفتي التنظيم الإرهابي موت «بن حميد» عبر حسابه الإلكتروني «فيسبوك» بأنه «ربح البيع ونال الشهادة بقصف صليبي ليعطي كل ساحات الجهاد عطاء لا يخشى الموت» بحسب وصفه .

يشار إلى أن «أبو عبدالله» مواليد 1970 وهو نجل “رفاعي سرور جمعة” أحد مؤسسي السلفية الجهادية في مصر وأحد أبرز منظري التيار القطبي المتشدد داخل جماعة المسلمين المصرية، وبعد سقوط تنظيم الإخوان المسلمين في مصر خلال العام 2013 فر من مصر إلى مدينة درنه ولا يزال متواجدا بالمدينة إلى الآن.

The post قيادي إرهابي مصري ينعى «وسام بن حميد» appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية