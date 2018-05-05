الشكشاك : نسعى لعودة أهالي تاورغاء إلى ديارهم قبل شهر رمضان

ليبيا – كشف رئيس المجلس المحلي تاورغاء عبد الرحمن الشكشاك عن إستمرار التواصل بينهم وبين اللجان الإجتماعية في مصراتة وتاورغاء لإعداد ميثاق يوافق عليه الطرفين لعودة أهالي تاورغاء إلى مدينتهم بموعد أقصاه قبل شهر رمضان.

الشكشاك عبر في تصريح لقناة “ليبيا الاحرار” أمس الجمعة تابعته صحيفة المرصد عن إستيائه من غياب الحكومة ومؤسسات الدولة المقرونة بمنظمات المجتمع المدني والقبائل الليبية وعدم ممارستها للدور المنوط بها لأنهاء ما يعانيه أهالي تاورغاء.

وأوضح أن وزارة الحكم المحلي ووزير شؤون المهجرين على تواصل منذ البداية معهم لمتابعة تطورات الملف لكن مع مرور الوقت أصبح هناك إرتخاء من قبلهم نتيجة الظروف الأمنية التي تحصل في البلاد بين الحين والآخر.

وأشار الشكشاك إلى أن المجلس المحلي والمؤسسات في تاورغاء ليس لديهم إمكانيات كافية لحلحلة هذا الملف بل هم بحاجة لدعم من مؤسسات الدولة والجهات المعنية.

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