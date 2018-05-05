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بعد تفجير المفوضية.. خطة لتأمين طرابلس

تم النشر منذُ 1 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

انتهت الأجهزة الأمنية والجهات العسكرية المسؤولة عن تأمين طرابلس من إعداد خطة أمنية جرى اعتمادها رسمياً السبت، بهدف حماية المدينة من أي هجمات إرهابية متوقعة، عقب أيام من التفجير الإرهابي الذي استهدف مقر مفوضية الانتخابات.

وأكدت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني أن خطة تأمين طرابلس جاءت عقب اجتماع أمني موسع ناقش مقترحات لترتيبات أمنية تهدف إلى رفع مستوى الأمن داخل المدينة.

وانعقد الاجتماع الأمني بمقر الغرفة الأمنية، بحضور كل من وزير الداخلية المفوض، عبد السلام عاشور، ورئيس المخابرات العامة، ورئيس الأركان العامة وآمر المنطقة العسكرية وغيرهم من مسؤولي الأمن.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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