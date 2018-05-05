بعد تفجير المفوضية.. خطة لتأمين طرابلس

انتهت الأجهزة الأمنية والجهات العسكرية المسؤولة عن تأمين طرابلس من إعداد خطة أمنية جرى اعتمادها رسمياً السبت، بهدف حماية المدينة من أي هجمات إرهابية متوقعة، عقب أيام من التفجير الإرهابي الذي استهدف مقر مفوضية الانتخابات.

وأكدت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني أن خطة تأمين طرابلس جاءت عقب اجتماع أمني موسع ناقش مقترحات لترتيبات أمنية تهدف إلى رفع مستوى الأمن داخل المدينة.

وانعقد الاجتماع الأمني بمقر الغرفة الأمنية، بحضور كل من وزير الداخلية المفوض، عبد السلام عاشور، ورئيس المخابرات العامة، ورئيس الأركان العامة وآمر المنطقة العسكرية وغيرهم من مسؤولي الأمن.

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