تقرير .. عروس الجنوب تئن والعصابات تواصل نشر الخراب

العنوان خاص -سبها صرح العميد خليفة عبد الحفيظ آمر اللواء السادس مشاة للعنوان :أن بقايا مجلس شورى ثوار بنغازي متحالفا مع قوات المعارضة التشادية وخليط من الخارجين عن القانون حولت مدينة سبها لساحة حرب بعد تدميرها لقاعة الشعب التي قصفت بالأسلحة الثقيلة طيلة ليلة البارحة ، كما استولوا على عمارة لأحد المواطنين وهي عمارة المتميزين …
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صحيفة العنوان الليبية
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