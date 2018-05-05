منظومة الحساونة تطمئن: لا انقطاع للمياه

أرجعت غرفة التحكم الرئيسية لمنظومة الحساونة سهل الجفارة، سبب ضعف أو انقطاع المياه في بعض مناطق طرابلس إلى تزايد الاستهلاك.

وطمأنت غرفة التحكم، في بيان نشرته بصفحتها في موقع التواصل “فيسبوك”، الجمعة، المواطنين بأن الأمور التشغيلة تسير بصورة طبيعية، مؤكدة عدم وجود أي مخاوف بشأن انقطاع المياه.

وكان جهاز تنفيذ وإدارة مشرع النهر الصناعي، يوم 18 أبريل الماضي، قد أعلن عن وجود مؤشر خطير يهدد تدفق المياه إلى المدن، مع عودة مسلسل الاعتداءات والتخريب والسرقة بحقول منظومة الحساونة سهل الجفارة.

وقال الجهاز حينها إن 27 بئرا من حقول منظومة الحساونة سهل الجفارة الشمالية والغربية، تعرضت للاعتداء والسرقة والنهب والتخريب من قبل مجهولين، وأدى ذلك إلى خروجها عن العمل.

وبلغت كمية المياه التي تفقد يوميا جراء هذه الاعتداءات 100 ألف متر مكعب، والذي يعتبر مؤشرا خطيرا يهدد توقف تدفق المياه إلى المدن والمناطق التي تمر بها خطوط منظومة النهر الصناعي.

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