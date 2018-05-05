أطباء بلا حدود: 800 مهاجر محتجز في ليبيا

كشفت منظمة أطباء بلا حدود، الجمعة، أن نحو 800 مهاجر غير شرعي محتجزون في ليبيا وسط أوضاع معيشية صعبة لغاية.

وأوضحت المنظمة، أن المهاجرين محتجزين في أحد مراكز الإيواء التابعة لحكومة الوفاق بمدينة زوارة، منذ أكثر من 5 شهور، حيث يعاني بعضهم من سوء التغذية بعدما كانوا محتجزين لدى شبكات تهريب البشر، مؤكدة أن أكثر من 500 شخص احتجزوا في المدينة في الخمسة عشر يوما الماضية.

وقالت مديرة برنامج الطوارئ في منظمة أطباء بلا حدود كارلين كليغر، إن الوضع حرج، وأضافت “نحث جميع الوكالات الدولية الموجودة في ليبيا وممثلي الدول التي جاء منها المهاجرون والسلطات الليبية على بذل ما أمكن لإيجاد حل لهؤلاء الأشخاص في الأيام القليلة المقبلة”.

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