متهم بالتخطيط لقتل تيريزا ماي: انضمامي لداعش ليبيا «تهمة باطلة»

قال نعيم الرحمن المتهم بالتخطيط لقتل رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي لمحكمة في لندن، أمس، إنه برئ من تهم إرهابية. فيما شدد المتهم الثاني محمد عمران بالقضية ذاتها على براءته من تهمة السفر إلى ليبيا للانضمام لداعش.

ونعيم الرحمن متهم بالتخطيط لتفجير عبوة ناسفة عند بوابة داوننغ ستريت ليتسنى له الوصول إلى مكتب ماي وقتلها وسط الفوضى التي ستعقب الانفجار. وظهر المتهم عبر شاشة تلفزيونية وهو يمثل أمام محكمة أولد بيلي الجنائية المركزية في لندن قبل محاكمته التي من المقرر أن تبدأ الشهر المقبل. وبحسب لائحة الاتهام نسب إليه معاينة داوننغ ستريت والتخطيط لاستخدام حقيبة مثبت بها عبوة ناسفة استعدادا «لشن هجمات ضد أشخاص في المملكة المتحدة».

وبحسب صحيفة «الشرق الأوسط» اللندنية، نعيم الرحمن الذي ألقي القبض عليه في نوفمبر متهم أيضا بمساعدة آخر هو محمد عمران للانضمام لتنظيم الدولة الإسلامية، وذلك بأن أعد شريطا مصورا أرسله إليه يبلغه فيه بأنه راعيه.

وقال عمران أمس إنه بريء من تهم التخطيط للسفر إلى ليبيا للانضمام لداعش، وحيازة الشريط المسجل الذي أعده نعيم الرحمن وبحث البدائل المتاحة للسفر وحيازة منشورات إرهابية.

وقال نعيم الرحمن، وهو من شمال لندن، إنه بريطاني بنغالي، بينما قال عمران إنه بريطاني.

وكشفت لائحة الاتهامات عن أن المتهم قام بتحميل محتويات موقع متطرف يحمل عنوان «كيف تحيا في الغرب» الذي أنشئ عام 2015.

وكشفت التقارير كذلك عن أن نعيم الرحمن قد ساعد محمد عاقب عمران (22 سنة) في تنفيذ مخططات إرهابية بأن أرسل له مقطعا مصورا يعلن فيه قبوله عضوا في تنظيم «داعش».

وكان عمران، الذي يعيش بحي سباركبروك بمدنة برمنغهام، قد سعى للانضمام إلى تنظيم داعش عن طريق تنفيذ عمليات إرهابية.

وتضمنت لائحة الاتهام كذلك قيامه بادخار المال لشراء جواز سفر مزور ثم السفر إلى ليبيا، وأنه قام بإرسال نسخة من بيانات جواز سفره الحقيقي لعمل جواز مزور.

وقام عمران أيضا بالبحث في خيارات السفر وفي المنشورات التي تحض على الإرهاب وأنه تلقى مقطعا مصورا يؤكد اعتماد عضويته في التنظيم الإرهابي.

