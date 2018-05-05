خبراء يحذرون من ارتفاع معدلات تسلل عناصر داعش إلى ليبيا

حذر خبراء أمنيون ليبيون ودوليون، من تسلل أعداد كبيرة لمسلحي تنظيم داعش الإرهابي إلى ليبيا عبر الحدود الجنوبية للبلاد خلال الآونة الأخيرة.

وأوضح الخبراء في تقرير أصدروه، أن عدد الكوادر اللوجستية لتنظيم «داعش» في ليبيا ارتفع في الأشهر الثلاثة الأخيرة من حوالي 150 إلى 800 بعضهم من جنسيات غير عربية، مرجحين عمل مئات منهم من أجل توفير مسارات آمنة لتحركات المسلحين، ومخابئ لهم تنفيذاً لشن عمليات آخرها الأربعاء على مقر مفوضية الانتخابات في طرابلس.

كما أكد الخبراء، رصد دخول حوالي 140 داعشياً من العراق وسورية في مجموعات صغيرة عبر الحدود الجنوبية الهشة لليبيا، إضافة إلى حوالي 130 من دول وسط أفريقيا، مشيرين إلى أن خلايا لـ «داعش» تنتشر في طرابلس ومناطق في شمال غربي ليبيا والجنوب، وأن عشرات من كوادر التنظيم الذين فروا من مدينة بنغازي (شرق) بعد ثلاث سنوات من المعارك الضارية مع الجيش التحقوا بخلايا موجودة في مدن تقع شمال غربي ليبيا وجنوبها، وبينها صبراتة وطرابلس والخُمس، ومصراتة.

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