مركز مكافحة الأمراض يحذر من عودة الأمراض الفتاكة

حذر المركز الوطني لمكافحة الأمراض ،من احتمالية تعرض أطفال ليبيا لخطر عودة الأمراض الفتاكة في ظل الظروف السيئة التي تمر بها البلاد، خاصة بعد دخول مئات الآلاف من المهاجرين غير الشرعيين، وعدم تمكنهم من الحصول على الرعاية الصحية اللازمة، بالإضافة إلى تدني الخدمات الصحية في الكثير من المناطق النائية.

وكشف القائمون على المركز، أن التطعيمات تأخرت لهذه السنة، الأمر الذي تسبب في توقف كثير من المراكز الصحية عن تقديم هذه الخدمة الأساسية.

وحمل المركز، كافة الأطراف، المسؤولية، وإيجاد آلية من شأنها التسريع في توريد التطعيمات، واستثنائها من المعوقات الإدارية.

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