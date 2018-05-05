انتخاب ليبيا عضوا في المجلس الأعلى للاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك

انتخب مجلس الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، مدير عام هيئة أبحاث العلوم الطبيعية والتكنولوجيا التابعة لوزارة التعليم المفوضة فيصل العبدلي عضوا بالمجلس الأعلى للاتحاد.

جاء ذلك خلال مشاركة ليبيا في فعاليات المؤتمر العربي لعلوم الفضاء والفلك، الذي اختتم أعماله أول أمس الخميس في العاصمة الأردنية عمان.

هذا وقدم مستشار المرصد الليبي لمؤشرات العلوم والتكنولوجيا والابتكار مجد الدين الغضبان على هامش المؤتمر عرضا علميا تناول فيه المشروع الوطني الليبي للاستفادة المثلى من النيازك في الوطن العربي، الذي يمثل مبادرة ليبية للاهتمام بأحجار النيازك لأنها ثروة وطنية وإرث تاريخي ذو قيمة علمية وتاريخية

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