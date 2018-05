«فرج» يطالب بفتح تحقيق في تصريحات «الحاسي» ورفع الحصانة عن المتهمين بالفساد

المتوسط:

وصف موسى فرج، رئيس لجنة الحوار بمجلس الدولة الاستشاري، تصريحات عادل الحاسي القنصل الليبي في الاسكندرية المستقيل حول الفساد في الدولة الليبية بـ«الأمر الخطير الذي لا يمكن السكوت عليه».

وأكد «فرج»، عبر حسابه الرسمي بـ«فيسبوك» أنه يجب فتح تحقيق في كل ما ذكره «الحاسي» وفي غيره مما تناولته وسائل الإعلام، إضافة إلى ما سبق وأشار اليه رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا الدكتور غسان سلامة عندما قال «إن ما يحدث في ليبيا أمر تجاوز الفساد وأصبح نهبا ممنهجا لأموال الدولة».

وشدد على وجوب تحرك الجهات المعنية للتحقيق في تلك التصريحات، قائلا: «إن مجرد وجود شبهات بهذا الحجم تستوجب قيام النائب العام بفتح تحقيق بصفته المخول والأمين بالدعوى العمومية، وينبغي على مجلس النواب إزالة أي موانع تتعلق بالحصانة من طريق التحقيقات الواجبة».

ولفت رئيس لجنة الحوار بمجلس الدولة الاستشاري إلى أنه تقدم باقتراح في جلسة المؤتمر الوطني العام المنعقدة يوم 22/6/2014 بتكليف ديوان المحاسبة بفحص الذمة المالية لكل أعضاء المؤتمر الوطني وأعضاء الحكومات المتعاقبة، واتخاذ الإجراءات القانونية وفقا لصحيح القانون، ونشر نتائج التحقيقات لإرساء ثقافة المحاسبة والشفافية وحق المواطن في الوصول للمعلومة.

وجدد مطالبه بتطبيق هذا المقترح، قائلا: «إن الهدف من فتح تحقيقات جادة ورصينة هو التحقق من الوقائع وتطبيق القانون ومعاقبة الجناة وحماية الحقوق وإظهار براءة البريء».

وكشف القنصل السابق لدى ليبيا في مصر عادل الحاسي خلال مقابلة تليفزيونية أمس الجمعة، عددا من ملفات الفساد المتربطة بمسئولين حاليين وسابقين في المؤسسات الكبرى بالدولة، وتحدث فيه عن أسماء لا تخطر على البال، ليوضح قضايا هدر أموال وممتلكات الدولة الليبية.

وكان من بين الملفات التي فتحها الدبلوماسي السابق، إن نائب رئيس المجلس الرئاسي علي القطراني حاول بالتزوير الاستيلاء على قطعة أرض مملوكة للدولة الليبية في مصر، التي تبلغ قيمتها أكثر من 15 مليار جنيه مصري (850 مليون دولار)، وتقع في مدينة القاهرة الجديدة، بجوار مواقع استثمارية وسياحية.

كما فتح الحاسي ملف موظفي الخارجية، حيث كشف عن قيام 4 مسؤولين بالدفاع عن صرف مرتب لموظف ثمانيني وتمديد زمن تقاعده، بمعدل يفوق 15 عاماً عن سن التقاعد في ليبيا، منهم والد عضو مجلس النواب «زياد دغيم»، قائلا: «إن وزير الخارجية المفوض في حكومة الوفاق “محمد الطاهر سيالة”، طلب منه هاتفياً أن يستمر في دفع مرتبات والد دغيم، كما كرر ذات الطلب، نائب رئيس المجلس الرئاسي فتحي المجبري، وكان أول من طلب ذلك وزير المالية أسامة حماد، بل امتد الأمر ليطلب وزير التعليم المفوض في حكومة الوفاق د. عثمان عبد الجليل عبر مراسلات رسمية تمديد عقد والد النائب واستثنائه من قوانين التقاعد».

ثالث القضايا التي تحدث عنها الحاسي كان منح الجنسية الليبية لأكثر من 5 آلاف شخص، حصل بعضهم بالفعل على بطاقات أو وثائق سفر، وينتظر آخرون الحصول على وثائقهم أو تجديدها.

