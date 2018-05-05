معزب: المفاوضات بين الأعلى للدولة ومجلس النواب توقفت

كشف عضو المجلس الأعلى للدولة، محمد معزب، عن توقف عمليات المفاوضات مع مجلس النواب.

وقال معزب، في تصريحات لوكالة “سبوتنيك الروسية”، إنه في حال إقدام مجلس النواب على سيناريو انتخاب رئيس مؤقت قبل إتمام بنود الاتفاق السياسي من شأنها أن تجمد عمليات المفوضات مع مجلس الدولة، مشيرا إلى أن اللقاء الأخير الذي جمع بين رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري ، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح في المغرب، تم خلاله الاتفاق على تشكيل لجان مشتركة، لاستئناف المفاوضات بين الجانبين، وذلك من أجل البدء في وضع الآليات اللازمة للمراحل المتتالية التي نص عليها الاتفاق السياسي، والتي كانت ستنتهي بالانتخابات الرئاسية، بعد تمهيد الطريق لها لتكون المرحلة الأخيرة بعد توحيد المؤسسات وتشكيل حكومة ومجلس رئاسي مؤقت، إلا أن صالح تراجع عن الاتفاق بعدما عاد إلى ليبيا، وقال إن اللقاء لم يكن رسميا.

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