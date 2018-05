«سيالة» و«الجبير» يبحثان مستجدات الأزمة الليبية ببنغلاديش

المتوسط:

التقى محمد الطاهر سيالة وزير خارجية حكومة الوفاق الوطني، اليوم السبت، عادل الجبير وزير خارجية المملكة العربية السعودية.

جاء ذلك على هامش أعمال الدورة الخامسة والأربعون لمجلس وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي المنعقدة يومي 5 و6 مايو الشهر الجاري بعاصمة بنغلاديش داكا تحت شعار «القيم الإسلامية من أجل السلام المستدام والتضامن والتنمية».

وستعرض الوزيران في اللقاء المستجدات السياسية في الأزمة الليبية وآخر تطورات الأوضاع في المنطقة والعالم.

أكد الوزيران خلال اللقاء على عمق العلاقات التاريخية الراسخة والوثيقة بين البلدين والشعبين الشقيقين.

