خطة أمنية جديدة لحفظ الأمن بالعاصمة طرابلس

أعلنت وزارة الداخلية التابعة لحكومة الوفاق، اليوم السبت، الانتهاء من إعداد خطة أمنية محكمة مشتركة بين المكونات العسكرية المختصة والأجهزة الأمنية لحفظ الأمن بالعاصمة طرابلس.

وقالت الوزارة- في بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك- إن اجتماع أمني موسع عقد صباح اليوم ترأسه وزير الداخلية المفوض عبد السلام عاشور، تم خلاله بحث الترتيبات الأمنية التي تم وضعها وعلي رأسها اعتماد خطة أمنية محكمة موحدة بين جميع الأجهزة العسكرية والأمنية تهدف إلي بسط الأمن وفرضه في ربوع مدينة طرابلس وضواحيها، حيث خلص الاجتماع علي وضع هذه الخطة المعتمدة موضع التنفيذ والسعي قدما لتحقيق الأمن والأمان بالعاصمة طرابلس.

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