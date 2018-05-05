بالفيديو | دليل إدانة جديد يلاحق بن حميد ومؤيديه حتى بعد إعلان مقتله

ليبيا – لاتزال الحقائق وطبيعة الانتماءات الفكرية التي اتبعها رئيس مايسمى مجلس شورى ثوار بنغازي وسام بن حميد طيلة سنوات ماقبل وبعد عملية الكرامة تطارده ومؤيديه حتى بعد اعلان وفاته منذ اكثر من سنة ونصف عن حدوثها .

وتحصلت صحيفة المرصد على تسجيل مرئي يشكل اتهاماً وادانة جديدة للن حميد ويظهر فيه وهو فى جلسة إنشاد رفقة آخرين لم تتمكن الصحيفة من تحديد تاريخ تسجيلها الا انها تعود لفترة ماقبل سنة 2014 التي انطلقت فيها عملية الكرامة .

ويعد هذا التسجيل بمثابة فضيحة وإدانة لكل مؤيدي بن حميد ويضع منهم من قال انه يقاتل ضد الثورة المضادة او لاجل مدنية الدولة فى خانة الاتهام والتضليل بسبب فحوى التسجيل وقيمته وظروف تسجيله .

ويظهر فيه بن حميد المكنى ابوالخطاب متوسطاً مجموعة من المتطرفين وهم ينشدون لحركة طالبان الارهابية ولحليفها زعيم القاعدة اسامة بن لادن ويتوعدون الامريكيين والاجانب بالقتل والحروب .

وتقول الانشودة :

” سلامي على طالبان … يا نعمة الرحمان

سـنــة بعـد قـران … في الجنة حورية

يلا يا مسلم قوم في الجنة حورية

حنرجع لكابل لابوش ولاباول .. .يا كفر لا تحاول في الجنة حورية

وتكفى يا بن لادن تكفى لا تهادن .. تكفى يا بن لادن في الجنة حورية

وحكم الجهاد اليوم ما يبغى كثر علوم .. يلا يا مسلم قوم في الجنة حورية ” .

وتعد هذه الانشودة أحد أبرز أناشيد القاعدة وطالبان وكان قد نشرها التنظيم سنة 2008 عقب اشتداد سعير الحرب ضده فى افغانستان وباكستان عبر ذراعه الاعلامي حينها مؤسسة الاحسان الاعلامية التي نشطت فى هاذين البلدين اضافة لليمن .

رثاء على قوافي تنظيم القاعدة فى وسط طرابلس !

وفى صلاة الغائب التي أقيمت له فى طرابلس واشرف على تنظيمها بعض المتطرفين والفارين من مدينة بنغازي ورموز تيار الاسلام السياسي ودار الافتاء فى العاصمة ردد بعضهم انشودة اخرى رثاءً لبن حميد فيما تعد هذه الاناشيد ركناً تحفيزيا. هاماً فى فلسفة الجماعات الارهابية بمختلف انواعها على امتداد العالم .

وبالبحث ، فقد تبين بأن الانشودة التي كانت بعنوان لله درك ياوسام هي انشودة مقتبسة من انشودة درع الشريعة التي انتجهتها كتيبة ليبيا الحرة بامرة بن حميد وتنظيم انصار الشريعة الارهابي فى ليبيا والمصنف وفقاً لقراري مجلس الامن الصادرين فى 19 نوفمبر 2014 QA.A.145.14 , QA.A.146.2014 كمنظمة ارهابية فى بنغازي ودرنة مرتبطة بتنظيم القاعدة ! .

وتطرح كل هذه المعطيات تساؤلات كبيرة جداً حول امتداد ونفوذ هذه الجماعات المتطرفة فى عموم المنطقة الغربية عامة وطرابلس خاصة لاسيما مع نعي فقيد الارهاب وسام بن حميد من قبل عدة شخصيات بارزة كعضو الرئاسي محمد عماري زايد ورئيس حكومة الانقاذ السابق عمر الحاسي والمفتي الصادق الغرياني وآخرين فى الوقت الذي يبدوا فيه بأن قوة الردع الخاصة تقف وحيدة فى مواجهة هؤلاء ! .

وفى المجمل فأن تواريخ كل هذه التسجيلات تعود الى ماقبل سنة 2015 التي بايع فيها وسام بن حميد تنظيم داعش وهو ما أكده ايضاً عضو جماعة الاخوان المسلمين البارز عبدالرزاق العرادي الذي قال ان بن حميد عقد بيعة قتال مع التنظيم لكنه ليس إرهابياً .

كما ان تسريبات نشرتها صحيفة المرصد الشهر الماضي تدور احداثها بذات تلك الفترة ، يحيط فيها احمد الحرابي القيادي بمجلش شورى ثوار بنغازي سامي الساعدي عضو دار الافتاء بأن بن حميد يقاتل مع تنظيم داعش هو وجلال مخزوم وان خلافاً بالخصوص نشب بينهم وزياد بلعم .

من جهته أكد نعمان بن عثمان رئيس مؤسسة كويليام لدراسات مكافحة الارهاب والتطرف فى لندن بأن بن حميد كان قد بايع تنظيم داعش خلال زيارة خاطفة له الى سوريا سنة 2015.

أتمنى من السيدات و السادة نقاش الموضوع بكل حرية ولكن بعيداً عن المفردات الغير مناسبة..

شخصياً مقتنع تماما و بدون أي شك بأن وسام بن حميد عضوا في تنظيم #داعش بعد مبايعته للتنظيم في 2015 أثناء زيارة خاطفة لسوريا، ليس بالضرورة ان تقتنع بكلامي ولكن هل يصح تسويقه كشخصية وطنية ليبية؟ pic.twitter.com/K6hBOkJOTI

— noman benotman (@nbenotman) May 1, 2018

وفى الوقت الذي جاء فيه اعلان نبأ مقتل بن حميد بشكل مفاجئ رغم تأخره ما أثار التساؤلات عن دوافع الاعلان عنه فى الوقت الذي تعرض فيه الاسلاميين ووسائل اعلامهم لموجة انتقادات حادة بسبب تورطهم فى موجة شائعات حول صحة وحياة المشير خليفة حفتر ، لتأتي هذه التطورات وتوضح بأن مؤشرات عن التحالف القديم بيت الاخوان وبقايا الجماعة المقاتلة مع الجماعات الاكثر تطرفاً كالقاعدة وداعش لازال قائماً ويتم استخدامه ضد الخصوم كل ما استدعت الحاجة .

المرصد – خاص

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية