خارجية الوفاق تبحث مع نظيرتها البنغالية تعزيز التعاون بين البلدين

التقى اليوم السبت محمد الطاهر سيالة وزير خارجية حكومة الوفاق مع نظيره وزير الخارجية لجمهورية بنغلاديش الشعبية، وبحثا تأكيد تعزيز التعاون بما يخدم المصالح المشتركة والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

جاء ذلك على هامش أعمال الدورة الخامسة والأربعون لمجلس وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي المنعقدة يومي 5 و6 مايو الشهر الجاري بعاصمة بنغلاديش داكا تحت شعار «القيم الإسلامية من أجل السلام المستدام والتضامن والتنمية».

وقدم وزير خارجية حكومة الوفاق الشكر والتقدير لنظيره البنغالي على حفاوة الاستقبال والترحيب وكرم الضيافة وحسن التنظيم.

