نائب ليبي يرد على اتهامات موجهة له بالفساد

نفى عضو مجلس النواب الليبي، زياد دغيم، أن تكون هناك ضغوط مورست على أي شخص بخصوص مرتبات والده الموظف بالقنصلية الليبية في مدينة الإسكندرية بمصر.

وقال دغيم في تصريح صحفي لموقع بوابة الوسط إن علاقتي بالأشخاص الذين ذكرهم عادل الحاسي ربما تتسم بالنفور من جانبهم، بسبب موقفي السياسي، أما ما يتعلق بالوالد، فقد عاد من التقاعد بموجب قرار من اللجنة الشعبية العامة يناير 2011، وهو قرار عام لكل من تنطبق عليه معياري الدرجة 14 وظيفيًا، كأستاذ أي “بروفسور” ولمدة 5 سنوات وتجدد تلقائيًا لمرة واحدة، وكان منهم الوالد، الذي تحصل أثناء فترة تهجيره إلى مصر على وظيفة.

وأوضح النائب الليبي خلال فترة حكومة الوفاق الوطني أحيلت مستندات والدي إلى وزارة الخارجية في طرابلس، فجرى إيقافه عن العمل فورًا بحجة أنه متقاعد.

وبيّن أنه بعد قرار الإيقاف تقدم والده إلى القضاء وجهاز الرقابة الإدارية بطعن وحصل على إلزام حكومة الوفاق بإعادته إلى عمله وتسديد مرتباته الموقوفة، في أبريل 2018

وتسائل دغيم في لقاءه أين الضغوط؟ وأين تدخلي؟،ما هي تهمة تقاضي مرتبات دون عمل لرجل كان موقوفًا وعاد إلى عمله بعد قبول طعنه وتظلمه.

ولفت دغيم إلى أن الحاسي مفصول فعلاً وهذا سبب غضبه استهدافه شخصيات يعتقد أنها وراء إقالته كما قال، أيضًا هذه شخصيات مستهدفة لدى القناة وأصدقائها وممولها، أتمنى ألا تكون تلك الدولة الخليجية التي تريد الآن السيطرة على برقة كما يشاع بخصوص التمويل أتمنى أن تكون إشاعات كاذبة.

وأضاف دغيم “أنا دائمًا وأبدًا، فيدرالي التوجه، والفدرالية بالنسبة لي تقوم على ثلاث متلازمات، هي الديمقراطية والاقتصاد الحر والقطاع الخاص والحرية، والتي تحتاج إلى جيش وشرطة تحميها، وفي كل مناسبة أنتقد المركزية وعسكرة الدولة والميليشيات والاشتراكية، فكثر بالطبع خصومي ومنتقديّ والمتربصين بي” بحسب وصفه.

ووجه القنصل الليبي في الإسكندرية عادل الحاسي الخميس اتهامات بالفساد عبر قناة 218 التلفزيونية، طالت وبالأسماء عددًا من المسؤولين والنواب، بينها ممارسة ضغوط لصرف مرتبات والد النائب زياد دغيم البالغ من العمر 81 عامًا، وفق ما قاله الحاسي.

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