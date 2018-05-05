سيالة يطالب برفع الحظر عن تصدير بعض أنواع الأسلحة إلى ليبيا

طالب وزير الخارجية المفوض بحكومة الوفاق الوطني محمد سيالة، المجتمع الدولي بدعم طلب بلاده في مجلس الأمن الدولي لرفع حظر تصدير بعض أنواع الأسلحة إلى بلاده، موضحا أن هذا الحظر أثر كثيرا على قدراتها في مواجهة الإرهاب.

وجاء ذلك في كلمة رسمية في المؤتمر الدولي رفيع المستوى لمكافحة الإرهاب ومنع التطرف العنيف في العاصمة الطاجيكية دوشنبيه أمس الجمعة، بحسب ما ذكرت وكالة سبوتنيك الروسية اليوم السبت.

وقال سيالة: إنه “على المجتمع الدولي دعم طلب ليبيا من مجلس الأمن باستثناء بعض أنواع الأسلحة والمعدات الأزمة لمكافحة الإرهاب، وتجهيز الحرس الرئاسي وخفر السواحل ومكافحة الإرهاب من قرار حظر تصدير السلاح المفروض على ليبيا”.

وأضاف سيالة، “حظر تصدير السلاح إلى ليبيا بحجة التخوف من إذكاء الفتنة واستعمال السلاح في إشعال الحرب الأهلية، أثّر كثيرا على قدرتنا على مقاومة العمليات الإرهابية؛ ولذلك فإننا نأمل في دعم مطلبنا من مجلس الأمن لاستثناء بعض أنواع الأسلحة والمعدات الأزمة للحرس الرئاسي وخفر السواحل ومكافحة الإرهاب”.

وأشار سيالة خلال كلمته الرسمية، إلى “العمل الإرهابي الجبان الذي استهدف مقر المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بالعاصمة طرابلس الأربعاء الماضي”، قائلا “قطف الهجوم الإرهابي على مفوضية الانتخابات بطرابلس أرواح 16 شابا من خيرة شباب ليبيا علاوة على عدد من الجرحى”.

ووصل وزير الخارجية المفوض بحكومة الوفاق الوطني محمد سيالة إلى العاصمة دوشنبيه قادما من العاصمة الروسية موسكو، بعد زيارة رسمية خلال يومي الأربعاء والخميس الماضيين.

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