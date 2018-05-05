البرغثي يحذر من توطن مجموعات إرهابية في الجنوب

حذر وزير الدفاع المفوض بحكومة الوفاق الوطني المهدي البرغثي، من توطن مجموعات إرهابية في جنوب البلاد، مؤكدا أن تفجير مقر المفوضية العليا للانتخابات سيزيد الليبيين إصرارًا على المضي في طريق الانتخابات باعتبارها مطلبًا شعبيًا.

وقال البرغثي، في مقابلة مع جريدة الشرق الأوسط اللندنية اليوم السبت، إن مواجهة تنظيمات مثل تنظيم الدولة والقاعدة تعد أمورًا صعبة، بالنظر إلى وقوف بعض أجهزة الاستخبارات الدولية مع هذه التنظيمات المثيرة للفوضى.

وأضاف البرغثي: “المشكلة اليوم، تتمثل في توطن مجموعات إرهابية في الجنوب الليبي، وهذا يرجع إلى غياب القوات العسكرية والأمنية في تلك المناطق الصحراوية الشاسعة”.

وأشار وزير الدفاع المفوض بحكومة الوفاق الوطني، إلى أن تنامي التنظيمات الإرهابية في الجنوب يمكّنها من أن تكون لها خلايا نائمة وأذرع للبطش في أي مكان وزمان، وفقا للجريدة اللندنية.

وكان مقر المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بمنطقة غوط الشعال في طرابلس، قد تعرض يوم الأربعاء الماضي لهجوم مسلح، أدى إلى مقتل نحو 14 شخصا وإصابة 19 أخرين بجروح.

وقد أعلن تنظيم الدولة، مسؤوليته للتفجير الانتحاري الذي استهدف مقر مفوضية الانتخابات في العاصمة الليبية طرابلس، وفق ما نقلت وكالة رويترز عن وكالة أعماق الإخبارية التابعة للتنظيم.

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