المتوسط:

التقى اليوم السبت محمد الطاهر سيالة وزير خارجية حكومة الوفاق مع رئيسة الوزراء بحكومة جمهورية بنغلاديش الشعبية الشيخة حسنية واجد.

جاء ذلك على هامش أعمال الدورة الخامسة والأربعون لمجلس وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي المنعقدة يومي 5 و6 مايو الشهر الجاري بعاصمة بنغلاديش داكا تحت شعار «القيم الإسلامية من أجل السلام المستدام والتضامن والتنمية».

وأكد الجانبان خلال اللقاء أن تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين هو الاتجاه الصحيح والمسار الراهن الذي يعكس إرادة حكومة البلدين للسير في تنفيذه بما يخدم المصالح المشتركة.

The post رئيسة وزراء بنغلاديش: نطور علاقتنا بليبيا بما يخدم المصالح المشتركة appeared first on صحيفة المتوسط.

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