سيالة يبحث مع وزير خارجية كازخستان ملف الأرصدة الليبية المجمدة

التقى وزير الخارجية والتعاون الدولي المفوض بحكومة الوفاق، محمد الطاهر سيالة، اليوم السبت، مع وزير خارجية كازخستان خيرات عبدالرحمانوف، لبحث ملف تجميد الأرصدة الليبية بالخارج.

وتطرق اللقاء- الذي عقد على هامش أعمال الدورة الخامسة و الأربعون لمجلس وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي المنعقدة يومي 5 و 6 مايو الشهر الجاري بالعاصمة البنغلاديشية داكا تحت شعار (القيم الإسلامية من أجل السلام المستدام و التضامن و التنمية)- إلى مسألة الدعم المطلوب من كازخستان كعضو في مجلس الأمن لتعديل قرار مجلس الأمن بشأن تجميد الأرصدة الليبية لمصلحة الشعب الليبي، حيث أتضح أن التجميد لا يعني حجب حق الإدارة لأرصدة هي ملك الدولة الليبية وضرورة تعديل هذا القرار.

كما تم خلال اللقاء، مناقشة طلب ليبيا استثناء بعض الأسلحة و المعدات العسكرية التي يحتاجها الحرس الرئاسي وكل من أجهزة خفر السواحل ومكافحة الإرهاب، حيث وعد الوزير الكازخستاني بدعم الطلبات الليبية لدى مجلس الأمن الدولي.

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