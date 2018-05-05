سيالة يصل إلى بنغلاديش للمشاركة في اجتماع وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي

عين ليبيا

وصل صباح اليوم السبت وزير الخارجية محمد الطاهر سيالة إلى جمهورية بنغلاديش الشعبية للمشاركة في أعمال الدورة الخامسة والأربعون لمجلس وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي المنعقدة يومي 5 و 6 مايو الشهر الجاري بالعاصمة داكا تحت شعار «القيم الإسلامية من أجل السلام المستدام و التضامن و التنمية»

حيث سيلتقي سيالة في هذا المؤتمر العديد من نظرائه وزراء الخارجية الحاضرين لأعمال المؤتمر للتباحث والتناقش حول العلاقات الثنائية والملفات ذات الأهتمام المشترك واستعراض آخر المستجدات والتطورات في الساحة الدولية بالإضافة إلى إطلاع المشاركين عن آخر تطورات الأوضاع في ليبيا والمبادرات المعنية بشأن تحقيق الاستقرار المنشود للشعب الليبي.

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