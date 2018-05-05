انطلاق المؤتمر والمعرض الدولي لإعادة إعمار بنغازي

احتضنت مدينة بنغازي، اليوم السبت، فاعليات أعمال المؤتمر والمعرض الدولي لإعادة إعمار المدينة، وسط مشاركة برلمانية واسعة، وحضور عميد بلدية بنغازي عبدالرحمن العبار، وعدد من المسؤولين بالحكومة المؤقتة، ومصرف ليبيا المركزي وعدد من الشركات المحلية والعالمية والمستثمرين.

وأعرب النائب الثاني لرئيس مجلس النواب أحميد حومه، في كلمة له، عن أشادته بما قدمته مدينة بنغازي وأهلها خلال الفترة الماضية من تضحيات جسام للقضاء على الجماعات الإرهابية، مرحباً بالضيوف المشاركين من الدول العربية والأجنبية التي جاءت للمساهمة في إعادة إعمار بنغازي.

فيما أثنت رئيس اللجنة الرئيسية للمؤتمر عائشة الطبلقي، في كلمة لها، على جهود كافة المؤسسات لإنجاح المؤتمر، مرحبة بالوفود الأجنبية المشاركة في أعمال المؤتمر.

يشار إلى أن أعمال المؤتمر الدولي لإعادة إعمار مدينة بنغازي الذي تشارك فيه شركات من 14 دولة تستمر لخمسة أيام من الخامس حتى العاشر من شهر مايو الجاري، فيما تأجلت أعمال المعرض الدولي إلى شهر أكتوبر القادم لإفساح المجال لأكبر عدد من الدول المشاركة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع بوابة افريقيا الاخبارية