تأجيل إستئناف حركة الطيران بمطار مصراتة إلى الاربعاء المقبل لهذه الاسباب

ليبيا – نوّه المكتب الإعلامي لمطار مصراتة الدولي بأنه تم تمديد أعمال الصيانة المقررة بالمطار إلى يوم الأربعاء المقبل نظراً لظروف طارئة خارجة عن الإرادة حالت دون إتمام عمليات الصيانة بموعدها.

وأكد المكتب الإعلامي للمطار على أن حركة الطيران ستستأنف الخميس المقبل الموافق 10 مايو بعد الانتهاء من أعمال الصيانة المقررة.

هذا هو موعد استئناف الحركة الجوية في مطار مصراتة الدولي

يشار إلى أن مطار مصراتة الدولي أعلن في وقت سابق توقف الحركة الجوية بالمطار لاستكمال أعمال الصيانة التي شملت ترميم التشققات في المهبط و توصيل الإنارة للطريق الواصل بين الصالات وساحة وقوف الطائرات.

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