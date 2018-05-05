قتيلين وثلاثة جرحى في تجدد اشتباكات مدينة سبها جنوب ليبيا

أعلن مركز سبها الطبي، السبت، استقبال قتيلين وثلاثة جرحى، بعد تجدد الاشتباكات في المدينة.

وقال المتحدّث باسم مركز سبها الطبي أسامة الوافي لموقع ليبيا الخبر ، إن من بين القتلى امرأة أصيبت جراء وقوع قذيفة هاون على منزلها، في حين أن الجرحى كانوا من العسكريين، واصفا الاشتباكات بالأعنف منذ فبراير الماضي، بحسب وصفه.

وطالب الوافي المواطنين باستخدام الباب الخلفي لمركز سبها الطبي، وذلك بعد استهداف مواطن أمام باب المركز الرئيسي أثناء دخوله للمركز.

وأفاد مصدر محلي بمدينة سبها بتعرض قسم إيواء المرضى بمركز سبها الطبي لقصف عشوائي، وسقوط 3 قذائف دبابات عليه.

وبيّن المصدر لموقع ليبيا الخبر أن قذائف عشوائية استهدفت المعهد الصحي بمركز سبها الطبي وعدة أحياء سكنية، منذ يوم أمس عقب صلاة الجمعة دون توقف.

يذكر أن حصيلة القتلى منذ بداية الاشتباكات في مدينة سبها بلغت 18 قتيلا و86 جريحا، أغلبهم مدنيون، وفقا لمركز سبها الطبي

وتشهد مدينة سبها منذ فبراير الماضي اشتباكات مسلحة وتبادلا للقصف العشوائي بين مسلحين محسوبين على قبيلتي التبو وأولاد سليمان، ما أدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى من المدنيين، فيما تعثر جهود الوساطة التي قامت بها أطراف اجتماعية مختلفة بين الجانبين، ناهيك عن وقوع خروقات أمنية أخرى في ظل التدهور الأمني بسبها.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع ليبيا الخبر