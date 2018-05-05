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طرابلس الطبي يعلن أنه بصدد التعاقد مع 850 ممرضة فلبينية

تم النشر منذُ 1 ساعة
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مصدر الخبر / ليبيا الخبر
ليبيا الخبر
مصدر الخبر / ليبيا الخبر

4 مايو,2018

3 مايو,2018

2 مايو,2018

أعلن مركز طرابلس الطبي، أنه بصدد التعاقد مع نحو 850 ممرضة فلبينية للعمل ضمن أقسام المركز المختلفة، بحسب ما نشر موقع ليبيا الاقتصادية اليوم السبت.

وقال مدير عام المركز نبيل العجيلي، إنه جرى الاتفاق مع السفير الفلبيني في ليبيا، على أن يكون موعد قدوم الممرضات بعد الانتهاء من حل المشاكل المالية المعنية بالتحولات لعدد 100 ممرضة فلبينية يمارسن العمل في أقسام المركز الطبي بطرابلس منذ العام 2014.

يشار إلى أن مركز طرابلس الطبي يعاني من نقص في كوادر التمريض منذ فترة، ويسعى إلى حل كادر المهن الطبية المساعدة بهذا العدد من التمريض.

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ليبيا الخبر

ليبيا الخبر

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تعليق

  • يجب التأكد من عدم وجود عنصر محلي بنفس الكفاءة وأن تمنح لهن نفس مرتبات الفلبينيات المقترحة وبالدولار ايضاً. أنا متأكد ستجدون \كتورات ودكاترة يشتغلون ممرضات وممرضين بهذه الشروط. يعني يعلن عن المهنة والمرتب والشروط تم تستقبل الطلبات وتجرى المفاضلة.

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