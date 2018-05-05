طرابلس الطبي يعلن أنه بصدد التعاقد مع 850 ممرضة فلبينية

أعلن مركز طرابلس الطبي، أنه بصدد التعاقد مع نحو 850 ممرضة فلبينية للعمل ضمن أقسام المركز المختلفة، بحسب ما نشر موقع ليبيا الاقتصادية اليوم السبت.

وقال مدير عام المركز نبيل العجيلي، إنه جرى الاتفاق مع السفير الفلبيني في ليبيا، على أن يكون موعد قدوم الممرضات بعد الانتهاء من حل المشاكل المالية المعنية بالتحولات لعدد 100 ممرضة فلبينية يمارسن العمل في أقسام المركز الطبي بطرابلس منذ العام 2014.

يشار إلى أن مركز طرابلس الطبي يعاني من نقص في كوادر التمريض منذ فترة، ويسعى إلى حل كادر المهن الطبية المساعدة بهذا العدد من التمريض.

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