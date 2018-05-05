بريطانيا تدعم المشاريع الناشئة بليبيا بـ1.5 مليون جنيه إسترليني

أعلنت بريطانيا، عن توقيع عقد مع ليبيا لدعم ريادة الأعمال وتنمية القطاع الخاص في البلاد من خلال وضع خطة تمويل جزئي بقيمة مليون وخمسمائة ألف جنيه إسترليني.

وذكرت السفارة البريطانية في ليبيا، أن هذا المشروع الذي وقع بالشراكة مع “إكسبرتيز فرانس”، يهدف إلى دعم ريادة الأعمال ومبادرات القطاع الخاص للمساعدة في تنويع اقتصاد ليبيا وخلق فرص عمل للشباب والنساء في جميع أنحاء ليبيا.

وكانت الوكالة البريطانية لمكافحة الجريمة، قد قامت بدعم وتدريب عدد من موظفي القطاع الأمني بليبيا في بناء القُدرات الليبية في القيادة والسيطرة، وفق ما ذكرت السفارة.

يشار إلى أن هذه المشاريع بين ليبيا وبريطانيا ليست الأولى من نوعها، حيث قامت الأخير بتوقيع اتفاقيات مع ليبيا كان أبرزها دعم مفوضية الانتخابات للعملية الانتخابية المقبلة.

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