تمديد إقفال حركة الملاحة الجوية بمطار مصراتة بسبب أعمال الصيانة

أعلن مطار مصراتة الدولي، تمديد فترة الصيانة في المطار إلى غاية يوم الأربعاء المقبل، ولتستمر توقف الرحلات الجوية بالمطار.

وأوضح المطار على صفحته في فيسبوك اليوم السبت، أن هناك ظروفا خارجة عن الإرادة حالت دون إتمام الصيانة في موعدها المقرر اليوم السبت.

وأكد المطار، أن موعد مباشرة حركة الطيران من مطار مصراتة هو يوم الخميس الموافق العاشر من الشهر الحالي.، على حد قوله.

وكان مطار مصراتة الدولي قد بدأ في أعمال صيانة المطار في 29 من شهر أبريل الماضي، وأعلن تحويل كافة رحلات الخطوط الليبية إلى مطار معيتيقة الدولي بطرابلس.

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