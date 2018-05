المتوسط:

انتخب مجلس الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، مدير عام هيئة أبحاث العلوم الطبيعية والتكنولوجيا التابعة لوزارة التعليم المفوضة فيصل العبدلي عضوا بالمجلس الأعلى للاتحاد.

وشاركت ليبيا في فعاليات المؤتمر العربي لعلوم الفضاء والفلك، الذي اختتم أعماله أول أمس الخميس في العاصمة الأردنية عمان.

The post اختيار «فيصل العبدلي» عضوا في المجلس الأعلى للاتحاد العربي للفضاء والفلك

