مركز سبها الطبي : نناشد جميع الاطراف بإبعاد المركز عن الاشتباكات المباشرة وغير المباشرة

ليبيا – ناشد مركز سبها الطبي جميع الاطراف في الجنوب بإبعاده عن الاشتباكات المباشرة أو غير المباشرة، محملاً إياهم مسؤولية استهداف المركز بالقذائف.

وأكد المركز بحسب المكتب الإعلامي التابع له على أن مهمته طبية علاجية تجاه كل الحالات التي تواجدت داخله، محملاً مسؤولية حماية المرضى والاطباء والعناصر الطبية المساعدة للجهات المعنية الأمنية المسؤولة عن حماية الوطن والمواطن.

وطالب مركز سبها الطبي المجتمع والأهالى والقبائل والمكونات الجنوبية والسكان بحماية المركز الطبي الذي يهم الجميع.

مركز سبها كشف عن إجمالي الحالات التي إستقبلها من تاريخ 2 ابريل 2018 الى اليوم 5 مايو 2018 من المدنيين والابرياء حيث وصل عدد القتلى لـ 18 قتيل و 86 جريح إثر الإشتباكات الدائرة بالمدينة.

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