مهندسو الإذاعة والتلفزيون يعدون مواطني «الكفرة» ببث مباريات كأس العالم 2018

وصل، اليوم السبت، مهندسون تابعون لمؤسسة الاذاعة والتلفزيون إلى بلدية الكفرة لمعاينة وضع المرسلة المرئية وإطلاق خدمة إعادة البث المرئي ومن ضمنه بث مباريات كاس العالم 2018م.

ورافق المهندسين التابعين لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون عميد البلدية ومدير إذاعة الكفرة المحلية، خلال زيارتهم التفقدية لموقع المحطة الواقعة غرب الكفرة .

ووعد المهندسون بحل المشكلة التي تواجه المحطة قريبا، رغم الأضرار البالغة في محطة المرسلة، فيما أكد عميد البلدية على استعداده لتذليل أي صعوبات لإنجاز هذا العمل .

