خاص المتوسط:

تحصلت صحيفة «المتوسط» على وثيقة تكشف نتائج الاجتماع التشاوري لمجلس إدارة محفظة ليبيا للاستثمار أفريقيا، في تونس، وبحث ما تم تداوله بشأن ترشيح مجلس إدارة الشركة الليبية الأفريقية للاستثمار «لايكو»، وطرح الأعضاء مقترحًا بتشكيل جديد لمجلس الإدارة.

وحسب مستند ممهور باسم المهندس محمد عطية العبيدي رئيس مجلس إدارة محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار، أسفر الاجتماع عن تعيين المهندس رشدي حامد احسونة مديرًا تنفيذًا لشركة لـ«لايكو»، ووافق عليه 4 أعضاء بمجلس إدارة محفظة ليبيا للاستثمار.

وجاء مقترح تشكيل مجلس الإدارة على النحو التالي: الدكتور عبد المنصف محمود صالح الشلوي، الذي تم طرحه عن طريق رئيس مجلس إدارة محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار المهندس محمد عطية العبيدي.

وشمل المقترح، المهدي شعيب محمد الطالب الذي طرحه عضو مجلس إدارة مجلس إدارة محفظة ليبيا امراجع العرفي، بينما اقترح طلال المشوط عضو مجلس إدارة المحفظة اسم حاتم محمود صبحي.

كما احتوى المقترح على أسماء الدكتور مصطفى سليمان مصطفى، وسعد أحمد سلامة، المرشحين من قِبل العضوين أبو بكر لامين ونصر سعيد، فيما تحفظ «سعيد» على ترشيح اسم سعد أحمد سلامة، وأخيرًا اقترح عضو مجلس إدارة المحفظة مصطفى الزنتاني اسم محمد السنوسي محمد.

وحسب مستند ممهور باسم المهندس محمد عطية العبيدي رئيس مجلس إدارة محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار، فإن العبيدي ومعه امراجع العرفي، لم يقدما أي مرشح لمنصب المدير العام لشركة لايكو ولم يدعما ترشح العضو مجدي حامد احسونة.

The post صراع على الشركة الليبية الأفريقية للاستثمار ينتج مقترحًا بإدارة جديدة appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية