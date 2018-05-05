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الغرفة الأمنية بنغازي تشكل لجنة لمراقبة الإعتمادات المصرفية

تم النشر منذُ 33 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

العنوان-بنغازي

قالت وكالة الأنباء الليبية إن رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة العربية الليبية الحاكم العسكري درنة بن جواد الفريق عبد الرازق الناظوري،  أصدر قراراً بتشكيل لجنة لمتابعة إجراءات الإعتمادات المصرفية .

واوصى القرار  بتشكيل لجنة برئاسة الأستاذ محمد إبراهيم بن قدارة، وعضوية كل من : عميد فكري فرج علي بلها، ومقدم توفيق حسين الورفلي، والأستاذ منعم ناجي الصالحين السعيطي .

كما أكدالقرار على أن يكون للجنة مكتب داخل مقر الغرفة الأمنية بنغازي الكبرى، وتمارس عملها من خلاله، وتختص اللجنة بالآتي :

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صحيفة العنوان الليبية

صحيفة العنوان الليبية

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