“داخلية الوفاق” تعتمد خطة أمنية موحدة لتأمين طرابلس

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني، الانتهاء من إعداد خطة أمنية محكمة مشتركة بين المكونات العسكرية المختصة والأجهزة الأمنية لتأمين العاصمة طرابلس وضواحيها.

وجاء ذلك خلال اجتماعًا أمنيًّا موسعًا عُـقد صباح اليوم السبت بمقر الغرفة الأمنية الرئيسية بطرابلس ضم كلاً من وزير الداخلية المفوض ورئيس الأركان العامة وآمر الحرس الرئاسي ورئيس المخابرات العامة ورئيس المباحث الجنائية وآمر المنطقة العسكرية طرابلس وعدد من المسؤولين في وزارة الداخلية.

وذكرت وزارة الداخلية على صفحتها في فيسبوك، أن الاجتماع تمحور حول الترتيبات الأمنية التي جرى وضعها، وعلى رأسها اعتماد خطة أمنية محكمة موحدة بين جميع الأجهزة العسكرية والأمنية تهدف إلى بسط الأمن وفرضه في ربوع مدينة طرابلس وضواحيها.

وأكدت الوزارة، أن الاجتماع خلص إلى التأكيد على وضع هذه الخطة المعتمدة موضع التنفيذ، والسعي قدمًا لتحقيق الأمن والأمان بالعاصمة طرابلس، مشيرة إلى أن الاجتماع جاء تنفيذًا لتعليمات رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني.

وعقد هذا الاجتماع على خلفية تداعيات التفجير الإرهابي الذي استهدف مبنى المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بالعاصمة طرابلس، يوم الأربعاء الماضي، وأسفر عن مقتل 14 شخصًا وإصابة 19 أخرين من عناصر الأمن وموظفي المفوضية، وفق ما ذكرت وزارة الداخلية.

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