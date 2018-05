افتتاح المعرض الدولي لإعادة إعمار بنغازى

المتوسط:

افتتح صباح اليوم بفندق المؤتمر والمعرض الدولى لإعادة أعمار مدينة بنغازى، بحضور عدد من أعضاء مجلس النواب ومن الوزراء ورؤساء الهيئات والأجهزة التنفيذية والإدارية بالحكومة الليبية المؤقتة.

ويشارك في المؤتمر المقرر استمراره لمدة 6 أيام، عميد بلدية بنغازى ورؤساء الجامعات والمراكز البحثية ورجال الإعمال الدوليين والمحليين ومؤسسات المجتمع المدنى والخبراء والأكاديميين .

ويساهم المؤتمر الدولى فى وضع رؤية علمية لإعادة الإعمار بمدينة بنغازى وذلك من خلال تلاقى الخبراء والمختصين فى مجالات الإعمار والتنمية المستدامة مع المؤسسات والهيئات والقطاعات بالدولة ورجال الإعمال الدوليين والمحليين ومؤسسات المجتمع المدنى والخبراء والإكاديميين .

