“لعنة” المطارات تصيب سبها

لا تقتصر الأضرار الناجمة عن الاشتباكات المسلحة في بعض المدن على البشرية فقط، بل تطال أيضا المرافق العامة الحيوية مثل المطارات والمشافي الأمر الذي يزيد من معاناة المدنيين ويعقّد المشهد.

ففي سبها، طالت قذائف الأسلحة الثقيلة المستخدمة في القتال، واجهة مدخل مطار سبها الدولي، الأمر الذي قد يؤخّر محاولات استئناف الرحلات فيه.

كما تعرضت أجزاء من جدران قلعة سبها التاريخية المطلة على الجهة الغربية للمدينة، لدمار وانهيارات جراء القذائف، وبينت صور لـ”218 نيوز” مدى الأضرار التي لحقت بالقلعة والمطار.

يشار إلى أن مطار طرابلس الدولي تعرض لدمار شبه كامل نتيجة عملية “فجر ليبيا” العام 2014، وطال الدمار حوالي 90% من الطائرات، بالإضافة إلى المباني والمدرجات والمرافق الأخرى، ولم يتم إعادة تشغيلة حتى اليوم.

ولم يسلم مطار معيتيقة، وهو الوحيد الذي يعمل حاليا في طرابلس، من “نيران العبث”، حيث يتم تعليق الرحلات مرارا نتيجة الاشتباكات المسلحة.

كما أغلق مطار بنينا في بنغازي لمدة 3 سنوات بسبب الحرب التي خاضها الجيش الوطني ضد الجماعات الإرهابية في المدينة، ليعاد تشغيله في منتصف يوليو العام 2017.

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