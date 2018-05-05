عميد بلدية المرج يتابع تجهيز قسم القسطرة بمستشفى المرج التعليمي

المرج 05 مايو 2018 (وال)- عقد عميد بلدية المرج المقدم وهبي أنور الرخّ، اجتماعاً مع مدير مستشفى المرج التعليمي فيصل العيش .

هذا وتم خلال الاجتماع بحث الأمور المتعلقة بسير العمل داخل مستشفى المرج التعليمي، إلى جانب مناقشة بعض المشاكل التي تواجه سير العمل داخل المستشفى، ومتابعة سير العمل في تجهيز قسم القسطرة وعناية القلب مدى جاهزيته لاستقبال الحالات الخاصة بقسم القسطرة وعناية القلب، والمنظر افتتاحه قريباً .

وقد حضر الاجتماع كل من السيد وكيل ديوان المجلس البلدي المرج الأستاذ عبد الوهاب العيش، ومدير الإدارة المالية بمكتب الحاكم العسكري العقيد العارف المنصوري، ومن مستشفى المرج حضر كل من مدير الشؤون الإدارية بالمستشفى عز الدين ميلود، ومدير الشؤون الطبية بالمستشفى الدكتور وسام المذبوح، ورئيس هيأة التمريض السيدة سالمة عويمر، ورئيس شؤون العاملين بالمستشفى عبد الوهاب فرج، والدكتور فتح الله الحاسي، ومدير مكتب الإسكان والمرافق المرج المهندس وليد صلهوب .

وفي ختام الاجتماع، قام عميد بلدية المرج المقدم وهبي أنور الرخّ، رفقة الحاضرين في الاجتماع بزيارة لقسم القسطرة وعناية القلب، للوقوف على نسبة الإنجاز بهذا القسم .(وال – المرج ) أ ف / س ع/ ر ت

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