بالفيديو.. وزير ‘تعليم الوفاق’ يكذب عادل الحاسي

وصف وزير التعليم بحكومة الوفاق الوطني ،عثمان عبد الجليل ،اليوم السبت ،تصريحات عادل الحاسي القنصل الليبي في الاسكندرية المستقيل بالاستفزازية ،محملا اياه مسؤولية تصريحاته .

و أكد عبد الجليل أنه سيتحمل مسؤوليته في حال ثبتت صحة ادعاءات عادل الحاسي ،مشيرا انه يوقع يوميا العديد من الرسائل صلب عمله في الوزارة.

وكان القنصل السابق لدى ليبيا في مصر عادل الحاسي ،تحدث خلال مقابلة تليفزيونية أمس الجمعة ،عن عددا من ملفات الفساد المتربطة بمسئولين حاليين وسابقين.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع بوابة افريقيا الاخبارية