اخبار ليبيا الان

مجلس حكماء وأعيان مصراتة يصف “وسام بن حميد” بالقائد البطل

تم النشر منذُ 7 دقائق
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

المتوسط :

نعى مجلس حكماء و أعيان مصراته، القائد البطل بمجلس شوري مجلس بنغازي  “وسام بن حميد” الذي سطر هو ورفاقه ملاحم البطولة و الفداء في مواجهة قوى الظلم و الطغيان، مؤكدين أن العزاء موصول إلى أهله و ذويه وكل أحرار ليبيا وثوارها.

وأدان المجلس، في بيان له، الهجوم الإرهابي على مقر المقوضية الوطنية العليا للانتخابات في طرابلس ، معتبرين إياه عملا غادر جبانا يستهدف ليبيا وأمنها واستقرارها، كما يهدف إلى تقويض الجهود المبذولة كافة للخروج بليبيا من أزمتها.

وعزي المجلس، أهالى و ذوي شهداء هذا التفجير، داعيا المولى أن يتغمدهم برحمته ويفضح كل من ساهم وأعان في هذا الهجوم الغادر، داعيا الليبين كافة للوقوف صفا واحدا في وجه الإرهاب و الجماعات التي تنتهجه و كل من يؤيده أو يقدم له الدعم و المساعدة.

نــــــص البــــيان

ته

The post مجلس حكماء وأعيان مصراتة يصف “وسام بن حميد” بالقائد البطل appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية

عن مصدر الخبر

صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك