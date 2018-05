مجلس حكماء وأعيان مصراتة يصف “وسام بن حميد” بالقائد البطل

المتوسط :

نعى مجلس حكماء و أعيان مصراته، القائد البطل بمجلس شوري مجلس بنغازي “وسام بن حميد” الذي سطر هو ورفاقه ملاحم البطولة و الفداء في مواجهة قوى الظلم و الطغيان، مؤكدين أن العزاء موصول إلى أهله و ذويه وكل أحرار ليبيا وثوارها.

وأدان المجلس، في بيان له، الهجوم الإرهابي على مقر المقوضية الوطنية العليا للانتخابات في طرابلس ، معتبرين إياه عملا غادر جبانا يستهدف ليبيا وأمنها واستقرارها، كما يهدف إلى تقويض الجهود المبذولة كافة للخروج بليبيا من أزمتها.

وعزي المجلس، أهالى و ذوي شهداء هذا التفجير، داعيا المولى أن يتغمدهم برحمته ويفضح كل من ساهم وأعان في هذا الهجوم الغادر، داعيا الليبين كافة للوقوف صفا واحدا في وجه الإرهاب و الجماعات التي تنتهجه و كل من يؤيده أو يقدم له الدعم و المساعدة.

نــــــص البــــيان

